الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال «صالون التنسيقية»..

برلمانى: الفاتورة الإلكترونية تستهدف تحديث أساليب تقديم الإقرارات الضريبية

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البعض اعتقد أن نظام التسجيل الإلكتروني، يعني فرض ضرائب جديدة، وهناك من تقدم بطعن على دستوريته.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضاف "مقلد" أن الفاتورة الإليكترونية تعني مواكبة التطورات، واللجوء لأساليب أحدث في تقديم الإقرار الضريبي بدلًا من الطرق التقليدية.

وطالب نائب التنسيقية، بمد مهلة التسجيل لحين انتهاء الحوار المجتمعي، بما يدعم فكرة تذليل العقبات، مُشيدًا بدور لجنة الحوار بين وزارة المالية والنقابات المهنية لتذليل العقبات .

وشدد مقلد على أهمية الحوار الجاد للخروج بتوصيات تحقق مصلحة الجميع وبما يحافظ على كفاءة النظام الضريبي المصري، مستطردًا: "ننتظر نتائج الحوار، خاصة أن بعض المحامين والأطباء يقدمون بعض الخدمات بالمجان".

كما طالب النائب أحمد مقلد بمعالجات جذرية عبر الحوار حول الكفاءة وتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، ومخاطبة الفئات المجتمعية بالمصطلحات باللغة البسيطة التي تساعدهم على استيعاب أساليب التطبيق.

وشدد مقلد على ضرورة دراسة الأثر السياسي لتطبيق القرارات على المواطنين، وكذلك تأثير توقيت تطبيقها، موضحًا أن التطبيق يجب أن يراعي المتغيرات والآثار السياسية.

وأدار الحوار خلال الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

النائب أحمد مقلد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نظام التسجيل ضرائب جديدة صالون تنسيقية شباب النقابات المهنية

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وائل لطفي

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