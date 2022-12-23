الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مشروع داره.. الروابط الخاصة بكراسات الشروط لكل محافظة

مشروع داره
مشروع داره

مشروع دارة تطوير عواصم المحافظات من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل  خلال الساعات الماضية تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على طرح وحدات مشروع "داره الخاص بتطوير  عواصم المحافظات، والذي يشمل 1284 وحدة سكنية.

الدستور ترصد العديد من المعلومات حول مشروع "داره" .

مشروع دارة تطوير عواصم المحافظات

متاح خلال 9 محافظات 

وتم طرح 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة مرحلة أولى، من إجمالي 22 ألف وحدة يتم تنفيذها على مساحة  تبلغ 15 ألف فدان داخل 9 محافظات ، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وهى كالآتي :

محافظة المنوفية 

حيث يتم توفير 88 شقة فى منطقة "أرض الراهب".

محافظة الدقهلية 

يتم بناء 60 شقة بمنطقة "الجيش" مدينة المنصورة.

محافظة قنا

يتم بناء 360 شقة بمنطقة "تقسيم السلام" .

محافظة سوهاج

يتم بناء 72 شقة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج.

محافظة المنيا

يتم بناء 96 شقة بغرب مدينة المنيا.

محافظة الفيوم

يتم طرح 160 وحدة بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

محافظة السويس

يتم طرح 192 وحدة بالمنطقة التانية بحى عتاقة مدينة السويس.

محافظة كفر الشيخ

يتم طرح 176 شقة جنوب الجامعة مدينة كفرالشيخ.

محافظة دمياط

يتم طرح 80 شقة جنوب مدينة رأس البر.

كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات

وأتاح موقع بنك التعمير والإسكان كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات،لطرح جميع التفاصيل الخاصة بوحدات كل محافظة  وذلك لكى يطلع عليها الراغب فى  حجز الوحدات  وهى كالآتي:

محافظة المنصورة

يقوم المواطن صاحب الرغبة فى حجز وحدات للمشروع فى مدينة المنصورة بالضغط على هذا الرابط لمعرفة الشروط وهو 

https://hdb-reservation-darah-booklet.s3.eu-central-1.amazonaws.com/1st+Publish/Dakahlia+Governorate/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A+7-12-2022.pdf

محافظة السويس

ولمعرفة كراسة الشروط لوحدات محافظة السويس الضغط على هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1ulKntUmiSC7M94N5_mbDlXAm0q2rDh-D/view

محافظة الفيوم

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات الفيوم الضغط على هذا الرابط 

https://drive.google.com/file/d/1vYFFYTde56_IxqOOIp1ba0OS2EgqYmRX/view

محافظة المنوفية 

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم محافظة المنوفية الضغط على هذا الرابط 

https://drive.google.com/file/d/1qM_EcJOs_sBIAPVjyH_yhvqhory4HEXc/view

محافظة المنيا

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم الخاص بمحافظة  المنيا الرجاء الضغط على هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/12rGtR_34DapdDAefHkxM670PYl_Q_FC2/view

محافظة دمياط

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم محافظة  دمياط الضغط على هذا الرابط 

https://drive.google.com/file/d/1U3KKHd3p9zDymvC8ML-arDLc5bMS6-0K/view

محافظة سوهاج 

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم محافظة سوهاج الضغط على هذا الرابط 

https://drive.google.com/file/d/12O9ZZOwzl1Zoj5RWeOvZCgWMka0pkkqe/view

محافظة قنا

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير  محافظة قنا الضغط على هذا الرابط 

https://drive.google.com/file/d/1LDitHp-7XmrSuFNcnshxjgWBkdcQBF5L/view

محافظة كفرالشيخ

وللاطلاع على كراسة شروط مشروع تطوير عواصم محافظة كفر الشيخ يرجى الضغط على هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1nDm7NjUBT6qmAdkPYqXwtnajAec5NEB_/view

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مشروع داره تطوير عواصم محافظات جوجل كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات

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وائل لطفي

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