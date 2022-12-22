الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية (صور)

رفع تراكمات مياة
رفع تراكمات مياة الامطار بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والطرق الفرعية والطريق الدولي الساحلى  والتعامل الفورى مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة.

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واستمرت جهود شركة  مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة فى رفع وازالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي مطروح إسكندرية. 

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وقام مركز ومدينة الضبعة برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله بازالة تراكمات مياه الامطار بعدد  من المناطق المتفرقة بالمدينة وعلى الطريق الدولى الساحلى  لتيسير حركة المرور والمواطنين. 

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وأكد محافظ مطروح علي  استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن الثمانية وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتعامل معها. 

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وشهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم، أمطارً متوسطة أاغرقت الشوارع والميادين وأعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

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إزالة تراكمات المياه الأحوال الجوية جهاز مدينة العلمين الجديدة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غرفه العمليات الرئيسية مطروح

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وائل لطفي

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