بعد مبادرة المتحدة.. كيف تتحدث مع طفلك عن اضطرابات الأكل؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

كل أب وأم لا يريدان شيئًا أكثر من أن يكون طفلهما بصحة جيدة وسعيدًا، وهذا هو السبب في أنه قد يكون مخيفًا إذا بدأت في رؤية علامات اضطراب الأكل، وفقًا لما ذكره موقع «very well family».

ربما يكون ابنك مهووسًا بوزنه ويركض إلى الحمام بعد العشاء مباشرة من أجل تفريغ معدته، أو تخاف ابنتك من زيادة الوزن وترفض تناول أطعمة معينة، فبغض النظر عما تراه في المنزل، فإن إجراء محادثة يعد خطوة أولى مهمة في العلاج من أكثر المشاكل النفسية التي تؤثر على المراهقين.

متى نتحدث عن اضطرابات الأكل؟

تعد اضطرابات الأكل مشكلة متنامية في العالم، حيث يعاني 30 مليون شخص من اضطرابات الأكل، وفي الوقت نفسه، فإن 95٪ من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا.

كما أن أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل هم أيضًا أكثر عرضة للوفاة من أي مرض عقلي، لهذا السبب من المهم التحدث إلى طفلك عن اضطرابات الأكل إذا كنت تشك في وجود مشكلة.

تقول لورين مولهايم، أخصائية علم النفس وأخصائي الأكل المضطرب المعتمد في علاج اضطرابات الأكل بمستشفى لوس أنجلوس، إذا كان أحد الوالدين قلقًا بشأن سلوك يراقبه في طفله، أعتقد أنه يجب عليهم بالتأكيد معالجته معهم، حيث يمكنهم القيام بذلك دون اقتراح سلوكيات أخرى.

كيف تتحدث عن اضطرابات الأكل؟

يفترض معظم الناس أنه يجب التعامل مع اضطرابات الأكل تمامًا كما تفعل مع أي موضوع آخر يمكن أن يؤثر على الأطفال أو المراهقين، فعندما يتعلق الأمر بالتثقيف العام حول اضطرابات الأكل، فقد لا يكون هذا هو النهج الأفضل.

أشار الأطباء، إلى أن التثقيف بشأن الاضطراب أمر صعب، فلا يوجد بحث يدعم فكرة أن تعليم الأطفال معلومات عامة عن اضطرابات الأكل مفيد، وهناك أدلة تشير إلى أنها قد تكون ضارة.

الحديث عن مخاطر الرجيم

إذا كنت ترغب في تعليم الشباب عن اضطرابات الأكل، يقترح الأطباء، أن يقوم الآباء بدلاً من ذلك بتعليم أطفالهم مخاطر إتباع نظام غذائي، وهو السلوك الذي يعد البوابة الأكثر شيوعًا لاضطراب الأكل.

كما يمكن للوالدين أيضًا أن يصمموا ويعلموا إيجابية الجسم والأكل المرن البديهي، مما قد يساعد في الحماية من اضطراب الأكل، حيث يجب أن يتجنبوا تصنيف الأطعمة على أنها جيدة أو سيئة.

على عكس معظم الاضطرابات العقلية الأخرى، تميل اضطرابات الأكل إلى أن يتم تمجيدها في ثقافتنا، حيث يجب أن يتم بحذر حتى لا يتم وصف سلوكيات اضطرابات الأكل.

نصائح للحديث عن اضطرابات الأكل

ليس من السهل دائمًا التحدث عن اضطرابات الأكل، خاصةً مع شخص تحبه، ولكن غالبًا ما يشير الأشخاص الذين يتعافون من اضطراب الأكل إلى أن الحب والدعم الذي تلقوه من عائلاتهم وأصدقائهم كان جزءًا حيويًا من تعافيهم.

لهذا السبب، عليك التفكير في التحدث مع طفلك أو ابنك المراهق إذا كنت قد رأيت علامات اضطراب الأكل، فعندما يتعلق الأمر بمعالجة اضطرابات الأكل مع طفلك أو ابنك المراهق، فمن المهم معرفة كل ما يمكنك تعلمه عن هذه المشكلة من مصدر حسن السمعة.

حاول تجنب إجراء هذه المناقشات أثناء تناول وجبات الطعام، حيث يساهم ذلك في زيادة التفكير في التخلص من الأوزان الزائدة بالجسم، فمن المهم إجراء محادثات مفتوحة وعدم تجاهل حقيقة أن بعض الناس يعانون من الطريقة التي يأكلون بها، ومظهرهم والأفكار المحيطة بالطعام.