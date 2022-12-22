بعد توقفه لعامين.. الوادي الجديد تستضيف الدورة الـ35 للمؤتمر العام لأدباء مصر

تستضيف محافظة الوادي الجديد، يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى".

وتنطلق فعاليات المؤتمر برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحمل الدورة اسم الناقد والمفكر الكبير الراحل شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ويرأسها الكاتب الكبير محمد سلماوي، ويتولى أمانتها العامة الدكتور حمدي سليمان.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويعود بعد توقف عامين، ويشارك فيه أكثر من 350 أديبًا وباحثًا وإعلاميًّا، من الشخصيات العامة وكبار الأدباء وممثلي أندية الأدب وغيرهم، ويضم مشروعه البحثي عددًا من المحاور الرئيسية التي تضم مجموعة دراسات تصدر ضمن كتاب أبحاث المؤتمر.

سيولة المشهد الثقافي وتعدد المعاني

ويأتي المحور الأول بعنوان "مشكلة المعنى"، ويحتوي على مجموعة من الأبحاث وهي: "ميراث المعنى ولزوميته" للدكتور عبد الرحيم الكردي، "سيولة المشهد الثقافي وتعدد المعاني" للدكتور سامي سليمان، "مستقبل السياسات الثقافية في مصر وتاريخها.. جدل السياق والمعنى" للدكتور حاتم الجوهري، وفى المحور نفسه يقدم الكاتب محمد محمد مستجاب بحثًا تحت عنوان "ملء الفراغات بين سلطة المؤلف وسلطة آل مستجاب".

والمحور الثاني بعنوان "المبدع بين المعنى واللامعنى" ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهى: "تحولات دور المثقف" للباحث د. أحمد القضابى، "معنى النص الأدبي بين تداوليتين" للباحث أحمد عبد الحميد عمر، "تحولات فكر النخبة بين ثقافة القوة وقوة الثقافة" للباحث د. شعيب خلف.

افيش المؤتمر

أما المحور الثالث فيحمل عنوان "جماعات المعنى والواقع الثقافى الجديد" ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهي: "ثقافة الاستهلاك والتمكين في المجتمع المصري" للباحث د. سعيد المصري، "الثقافة الاستهلاكية ونماذج جمالية بديلة" للباحثة د. هويدا صالح، "ثقافة الميتافيرس.. الميتافيرس والسرد الأدبي" للباحث د. محمود الضبع.

الفعل الإبداعي في المحافظة المضيفة

ويلقى المحور الرابع وعنوانه "الفعل الإبداعي في المحافظة المضيفة"، الضوء على محافظة الوادي الجديد، ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهي: "في مديح الهويات المتجانسة.. الأصول العرقية للواحات المصرية للباحث فارس خضر، "الثقافة والتنمية في واحات الوادي الجديد" للباحث مصطفى معاذ، ويتناول الأعمال السردية بالبحث الدكتور أحمد الصغير، ويتناول بحث شعر الفصحى الباحث أشرف البولاقي، وشعر العامية الباحث محمود الحلواني.

تكريم الرموز الأدبية

ويتضمن المؤتمر الذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش جلساته البحثية الرئيسية والموائد المستديرة.

ويشهد المؤتمر تكريم عدد من الأدباء والأديبات والنقاد، فضلا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين، كما سيقدم إقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والقوافل الثقافية في واحة الداخلة وقراها ومسابقات لاكتشاف المواهب.