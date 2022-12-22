الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: عقوبات واشنطن الجديدة تزيد من نيران الحرب فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

الأجواء الروسية الأوكرانية تزداد قوة وحماساً يوماً تلو الآخر، حيث ترفض أوكرانيا الجلوس على دائرة التفاوض مع روسيا، كما أن روسيا تصمم على تحقيق كافة أهدافها العسكرية بأوكرانيا.

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الأجواء الروسية الأوكرانية تزداد قوة وصراعا، حيث زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس للولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى استفزاز الجانب الروسي خاصة بعدما أعلنت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا. 

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا طالت مجموعة "فاجنر"، هذه المجموعة التي تستطيع نقل الأسلحة وتهريبها من مكان لآخر بسرعة وسهولة شديدة.

عقوبات واشنطن 

أضاف في حديثه، أن كوريا الشمالية تحاول الآن إرسال المزيد من الأسلحة الحديثة إلى خليفتها روسيا التي تدعمها دائمًا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

رامي جبر القاهرة الإخبارية عقوبات واشنطن الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية الروسية

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