عبر البث المباشر.. قصور الثقافة تختتم فعاليات ورشة «فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الورشة التدريبية الثالثة "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير" للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية وذلك عبر تقنية البث المباشر.

وأشارت الدكتورة منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، إلى أن أهمية هذه الورشة تنبع من أهمية الاتصال الذي يعد لب العلاقات الاجتماعية، فقدر نجاح الأفراد فيه يكون نجاحهم في الحياة، فلا تخلو مؤسسة من تلك العملية التي يتفاعل من خلالها الأفراد والجماعات تفاعلات تحكمها أشكال وأساليب معينة لتعبيره عن أبرز الجوانب البنائية في التنظيم وارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالتفاعل بين الأفراد لتقييم سيْر العمل، والتّأكد من تحقيق الأهداف المطلوب إنجازُها، وأن التّقارير والمراسلات والمذكرات الإدارية أحد وسائل الاتصال التي تهدف إلى عَرْض المعلومات اللازمة والضّرورية حتى تُعين المدراء والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضافت أنها تُوفِّر معلومات يُعتمد عليها في التّخطيط الفعّال، إضافةً إلى أنها تُعطي المؤسسات فرصة التّنبؤ بحاجاتها المستقبلية، وإيجاد الطّريق الصّحيح لزيادة الكفاءة في إنجاز الأعمال، وتقييم الأداء بشكل عام ومراقبته، لعرض مجموعة من الحقائق والبيانات الخاصة بموضوع معين أو مشكلة ما، مؤكدة أن الورشة احتوت في مضمونها على تحليل منطقي ومعلومات يتم الاستفادة منها في التّوصُّل إلى اقتراحات أو توجيهات أو توصيات؛ لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات المناسبة متمنية عليهم الاستفادة من كل المعلومات التي تم طرحها خلالها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ملتقيات الورشة تناولت فاعلية وكفاءة التقرير النتائج وجودة النتائج والأهداف طرحتها أمينة عبد المطلب، وذلك ضمن مجموعة من التطبيقات العملية التي طرحتها مع السادة المشاركين.