«الموروثات الاجتماعية وانعكاساتها على الزيادة السكانية» ندوة بإعلام زفتى

نظم مجمع إعلام زفتى بالتعاون مع الوحدة المحلية بسنبو الكبرى ندوة إعلامية تحت عنوان "الموروثات الاجتماعية وانعكاساتها على الزيادة السكانية" بمقر قاعة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، تحدث في الندوة الدكتور هشام سعد زغلول، مدرس الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

وأوضح زغلول، أن الموروثات مثل الأمثال القديمة من أحد الأسباب في الزيادة السكانية وقام بسرد مجموعة من الأمثال مثل "الأولاد العزوة والسند واربطي جوزك بالعيال" وأن الفلاحين في رعاية الأراضي يحتاجون عمالة فكان السعي نحو كثرة الإنجاب، فضلًا عن تفضيل الذكور عن الإناث في العمل واستخدام الأطفال في العمل لمساعدة الأب.

وأضاف أن الموروثات القديمة والزيادة السكانية سببًا في حدوث مشكلة أخرى وهي انخفاض المستوى الثقافي والعلمي، ثم بين دور الإعلام والجهات الحكومية لعلاج هذه المشكلة، وقال إن الهدف من الزواج هو بناء أسرة قوية والهدف من الإنجاب إنجاب طفل سليم صحيًا وتطرق الى أهمية المباعدة بين الولادات للحفاظ على صحة الأم والمولود، أن فترة المباعدة بين الحمل والآخر من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

وأجرى المحاضر استبيانًا واتفق الجميع على أن الموروثات القديمة سببًا رئيسًا في حدوث هذه مشكلة الزيادة السكانية، وفي النهاية استخلصت بعض التوصيات ومنها تجديد الخطاب الإعلامي الذي تناول هذا الموضوع وضرورة تواجد الإعلام الحكومي على وسائل التواصل الحديثة، شارك بالندوة بعض موظفي الوحدة المحلية بسنبو الكبرى وبعض أهالي القرية، بحضور على سيد بكر رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى.

وأدار الندوة أحمد عادل مجاهد، أخصائي أول إعلام ومسؤول وحدة الإعلام السكاني، وحازم محمد عبدالصمد، أخصائي أول إعلام تحت إشراف عبدالله الحصري، مدير مجمع الإعلام وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.