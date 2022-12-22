محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة «إيساف مصر»

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة (إيساف مصر) 2023، والذى أقيم بمدرسة السلام أكاديمى.

جاء ذلك بحضور عبدالكريم لطفي، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس عمرو محمد توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة، وتوفيق صابر، مدير مركز التطوير التكنولوجى، بجانب القيادات التعليمية وسط مشاركة الطلاب وأسرهم.

وعقب تفقده للأعمال المشاركة أعرب المحافظ عن سعادته لما شاهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة، والتي تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تسهم فى نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا في اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضًا المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المعرض الدولى للعلوم والهندسة يهدف لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وتغيير نظرة المجتمع لها من خلال تنظيم هذا المعرض سنويًا، برعاية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي، لفتح المجال أمام جميع المشاريع والابتكارات.

وفي ختام الحفل، أعلنت الدكتورة منى عرفة، سفيرة الإبداع والابتكار عن المشروعات الفائزة في المعرض المحلي بإجمالي 56 مشروعًا، والذي سلمهم المحافظ الميداليات التذكارية بعد اختيارهم من ضمن 283 مشروعًا تقدم بها 413 طالبًا من 37 مدرسة، في إطار المرحلتين الأولى والثانية للتصفيات التمهيدية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت أنه قد سبق هذا المعرض تنظيم 40 معرضًا تمهيديًا و100 ورشة عمل على مستوى الإدارات الخمس، فيما سيتم اختيار أفضل المشاريع لتمثيل مصر في المعرض النهائي الدولي والذي تشترك فيه أكثر من 70 دولة حول العالم، والمعرض السنوي العربي على مستوى 12 دولة.