الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة «إيساف مصر»

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة (إيساف مصر) 2023، والذى أقيم بمدرسة السلام أكاديمى. 

جاء ذلك بحضور عبدالكريم لطفي، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس عمرو محمد توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة، وتوفيق صابر، مدير مركز التطوير التكنولوجى، بجانب القيادات التعليمية وسط مشاركة الطلاب وأسرهم. 

IMG-20221222-WA0052

وعقب تفقده للأعمال المشاركة أعرب المحافظ عن سعادته لما شاهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة، والتي تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تسهم فى نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا في اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضًا المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم. 

IMG-20221222-WA0052

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المعرض الدولى للعلوم والهندسة يهدف لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وتغيير نظرة المجتمع لها من خلال تنظيم هذا المعرض سنويًا، برعاية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي، لفتح المجال أمام جميع المشاريع والابتكارات.

وفي ختام الحفل، أعلنت الدكتورة منى عرفة، سفيرة الإبداع والابتكار عن المشروعات الفائزة في المعرض المحلي بإجمالي 56 مشروعًا، والذي سلمهم المحافظ الميداليات التذكارية بعد اختيارهم من ضمن 283 مشروعًا تقدم بها 413 طالبًا من 37 مدرسة، في إطار المرحلتين الأولى والثانية للتصفيات التمهيدية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية. 

IMG-20221222-WA0047

وأوضحت أنه قد سبق هذا المعرض تنظيم 40 معرضًا تمهيديًا و100 ورشة عمل على مستوى الإدارات الخمس، فيما سيتم اختيار أفضل المشاريع لتمثيل مصر في المعرض النهائي الدولي والذي تشترك فيه أكثر من 70 دولة حول العالم، والمعرض السنوي العربي على مستوى 12 دولة.

أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهارات العلوم والتكنولوجيا المعرض المحلي للعلوم والهندسة المشروعات الفائزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

«غدر الأقارب».. شقيقة «صحفى البحيرة» تروى كواليس مصرعه بسبب الميراث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بالقليوبية

مع نجاح أول عملية للرئة.. جهود مصر فى ملف زراعة الأعضاء

السلطات الفرنسية تقرر الاستعانة بالذكاء الصناعى فى تنظيم أولمبياد 2024

«التضامن»: تفعيل المنظومة الإلكترونية فى المحافظات تباعًا

بدء صلوات جنازة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»