محافظ السويس يبحث استعدادات امتحانات منتصف العام الدراسي

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا لمناقشة قرارات استعدادات محافظة السويس لامتحانات منتصف العام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء محمد صفار، نائب مدير الأمن، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللقاء كلا من العقيد رامي سعد، مدير مكتب محافظ السويس، والقيادات الأمنية، وياسر عمارة، مدير عام مديرية التربية والتعليم، والشيخ مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية والمهندس علي الحراني، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالسويس، وسلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشؤون التعليم ومديري الإدارات التعليمية وممثلي التأمين الصحي والصحة والكهرباء وفرع الشركة القابضة بالسويس لمياه الشرب والصرف الصحي والطوارئ والتدخل السريع وجهاز الحدائق والتجميل ومديري الإدارات والقيادات التعليمية.

خلال الاجتماع، أكد صقر، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال فترة عقد الامتحانات لجميع المدارس والتنسيق مع مجالس الأمناء ووضع حلول للمشكلات التي قد تحدث.

وأكد أيضًا تنفيذ القرارات والإجراءات وتشكيل لجنة النظام والمراقبة وكل ما يخص الامتحانات وفقًا للقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات والاستعدادات داخل وخارج المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة أعمال النظافة حول المدارس، والتأكد من رفع القمامة وكذلك متابعة رفع الإشغالات، وعدم تواجد الباعة الجائلين بجوار المدارس للحفاظ على الطلاب.

ووجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية بالسويس، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية؛ لاستقبال امتحانات صفوف النقل على مستوى المعاهد الأزهرية بالسويس.

كما شدد صقر على ضرورة متابعة إجراءات التأمين بالتنسيق مع المرور وأقسام الشرطة والحماية المدنية وشرطة المرافق ومرفق الإسعاف والتأكيد على ضرورة تأمين حجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات بأبواب حديد وتوفير أجهزة الإطفاء وتوزيعها بشكل أمثل على لجان الامتحانات.

كما أكد على قطاع الكهرباء بمراجعة الانارة العامة بالشوارع المحيطة بالمدارس ومراجعة الكهرباء داخل المدارس التي ستقام فيها الامتحانات في الفترة المسائية .

وكلَّف المحافظ، مدير عام مديرية التربية والتعليم، بإنشاء بنك الأسئلة لجميع المراحل التعليمية بالمديرية للشهادات العامة وفرع بالإدارات التعليمية لمراحل النقل من أجل سرية وتأمين الأسئلة ومنع تسرب الأسئلة والتأكيد أيضًا على سرية أعمال الامتحانات والتصحيح وعدم تداول أي موضوعات تخص الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعي، ومنع استخدام التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات والتصحيح.