محافظ أسوان يفتتح مدرسة تقسيم الصداقة للتعليم الأساسى بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدرسة تقسيم الصداقة القديمة للتعليم الأساسي بمساحة 850 م2، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، والتي تضم 11 فصلًا دراسيًا تستوعب 328 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور عبدالكريم لطفي، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبدالهادي عبداللطيف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأيضًا سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، والقيادات التعليمية والمجتمعية.

وخلال تفقده مكونات المدرسة الجديدة، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بإطلاق أسماء الشهداء والرموز المصرية على المدارس الجديدة بهدف إعلاء روح الولاء والانتماء لدى جموع الطلاب والمعلمين على أن يتم عرض مقترح شامل بذلك؛ لعرضه على المجلس التنفيذي للتصديق عليه.

وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، حيث سيتم إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى في الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة، كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس، و8 مدارس إحلال كلي وجزئي، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات، وأيضًا 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالي 79 مدرسة منها ما تم افتتاحه وتشغيله والآخر جار العمل فيها دون المساس باستقرار العملية التعليمية.

وأثناء تفقده لمحتويات المدرسة شاهد أشرف عطية لعدد من الفقرات الغنائية الوطنية والحماسية، بجانب بعض الجداريات الفنية المستوحاة من الشخصيات العامة والخلفيات الثقافية والتراثية.

كما تفقد المحافظ معرض الأعمال الفنية وقاعة العلوم، والمكتبة حيث أدار حوارًا مع الطلاب حول تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة الإنجليزية، وأيضًا تنمية روح الإبداع والابتكار، علاوة على تطوير مصادر المعرفة والتكنولوجيا، علاوة على تفقده للركن الأخضر مع زراعة شجرة مثمرة، بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "اتحضر للأخضر" لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكلٍ راقٍ يحفز على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك اختتم المحافظ جولته بالمدرسة بتسليم كأس المباراة الودية، والتي فازت فيها مدرسة تقسيم الصداقة القديمة على مدرسة المواساة الإعدادية 2 / 1، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الفرقتين، فضلاً عن فريق الكشافة والطالبات المشاركات في أداء الفقرات الفنية.