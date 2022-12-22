الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء كوبري «أولاد يحيى» بسوهاج

كوبري أولاد يحيى
كوبري أولاد يحيى

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الطرق  في مختلف المحافظات، كما قامت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة النقل، من إنشاء العديد من الكباري لربط المحافظات ببعضها؛ الأمر الذي ساعد الأهالي التنقل بطريقة سهلة ووقت قصير.

لذلك قامت الدولة المصرية من إنشاء كوبري أولاد يحيى، دائرة مركز دار السلام، شرقي محافظة سوهاج، أمام محور جرجا أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية الفاروقية الكيلو 39.100 بعرض 12 مترًا وحمولة 60 طنًا ،ويربط الكوبري الجديد بين مركزي جرجا جنوب المحافظة، ومركز دار السلام شرقًا، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين في التنقل .

وبدأ العمل في كوبري أولاد يحيى، في منتصف العام الماضي 2021، وتم الانتهاء منه منتصف هذا العام، وبلغت تكلفة الكوبري 2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%.

ويتم الآن الاقتراب من الانتهاء من مشروع إنشاء مركز حرفي صناعي بقرية نجوع بنى واصل بمركز ساقلتة، شرقي المحافظة، لخدمة المواطنين ضمن مشروعات حياة كريمة.

كوبري أولاد يحيى الطرق المحافظات وزارة النقل الأهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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