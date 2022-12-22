الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة بمنزلها بالفيوم

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، مُلقاة داخل منزلها، بمركز سنورس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، جثة هامدة، داخل منزلها بمساكن محسن طنطاوي، بطريق الرفيع، بمركز سنورس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لسيدة تُدعى (صباح ا. م.) - 48 سنة - وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بمحافظة الفيوم جثة سيدة مركز سنورس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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