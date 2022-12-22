الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تأجيل عرض «عالم تانى».. وإذاعة «النقطة العامية» 28 ديسمبر على «النهار»

مسلسل عالم تاني
مسلسل عالم تاني

أعلنت قناة "النهار" عن تأجيل عرض مسلسل "عالم تاني" إلى منتصف يناير المقبل، ليكون ضمن خطة القناة الشاملة للتطوير في العام الجديد.

وقررت القناة عرض مسلسل "النقطة العامية" بدلاً منه وتبدأ أولى الحلقات ٢٨ ديسمبر الجاري لمدة ١٥ يومًا.

مسلسل "عالم تاني" بطولة أيتن عامر، محمد عز، صلاح عبدالله، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، وﺇﺧﺮاﺝ: وائل فهمي عبدالحميد، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو جمعة.

وتدور أحداث مسلسل" النقطة العامية" حول "داليا" التي تعيش حياة تبدو في ظاهرها سعيدة، لكن بعد معاناتها من كوابيس متكررة عن حادثة وقعت في طفولتها، تُوفيّ على إثرها أبواها، تلجأ إلى طبيب نفسي، وتبدأ في اكتشاف أمور تهدد استقرار حياتها، وسيتم إذاعة المسلسل على شبكة تليفزيون "النهار" ابتداءً من ٢٨ ديسمبر الجاري.

حياة جدي تليفزيون هاجر الشرنوبي النقطة العامية مسلسل قناة النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

6 قرارات جديدة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعي

العثور على جثة سيدة بمنزلها بالفيوم

مجلس الوزراء يستبعد 48 نشاطًا للمحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للترخيص

مدبولى: تسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك خاصة الأساسية منها

نساء يتظاهرن ضدّ حرمانهن من التعليم الجامعي في كابول

ضبط أجنبيين بحوزتهما عملات مقلدة قبل ترويجها بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»