تأجيل عرض «عالم تانى».. وإذاعة «النقطة العامية» 28 ديسمبر على «النهار»

أعلنت قناة "النهار" عن تأجيل عرض مسلسل "عالم تاني" إلى منتصف يناير المقبل، ليكون ضمن خطة القناة الشاملة للتطوير في العام الجديد.

وقررت القناة عرض مسلسل "النقطة العامية" بدلاً منه وتبدأ أولى الحلقات ٢٨ ديسمبر الجاري لمدة ١٥ يومًا.

مسلسل "عالم تاني" بطولة أيتن عامر، محمد عز، صلاح عبدالله، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، وﺇﺧﺮاﺝ: وائل فهمي عبدالحميد، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو جمعة.

وتدور أحداث مسلسل" النقطة العامية" حول "داليا" التي تعيش حياة تبدو في ظاهرها سعيدة، لكن بعد معاناتها من كوابيس متكررة عن حادثة وقعت في طفولتها، تُوفيّ على إثرها أبواها، تلجأ إلى طبيب نفسي، وتبدأ في اكتشاف أمور تهدد استقرار حياتها، وسيتم إذاعة المسلسل على شبكة تليفزيون "النهار" ابتداءً من ٢٨ ديسمبر الجاري.