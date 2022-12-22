القوى العاملة: إطلاق دليل إجراءات موحد لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن الاستعدادات الجارية لإطلاق دليل إجراءت موحد لتنظيم العمل داخل مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وعددها 9 مكاتب، في السعودية "جدة والرياض"، والأردن والإمارات والكويت والعراق وقطر ولبنان وإيطاليا، تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري في الخارج، مضيفا أن الهدف من الدليل توحيد الإجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك "المكاتب" مع الجمهور.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير خلال صباح اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفيرة هبة زكى القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى دولة الكويت، وذلك قبل سفرها لتسلمها مهام القنصلية بأيام،فى إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية في الكويت.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، منوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحاً أن الوزارة بصدد اطلاق دليل إجراءات للملحقين العماليين بالسفارات المصرية يوضح البنود الأساسية لعملهم ،ضمن البعثات المصرية فى دول العمل، كما يتم توزيعه وتعميمه على شركات إلحاق العمالة المصرية لتوعية الراغبين في العمل بقوانين الدول.

وأوضح الوزير أنه إلتقى منذ أيام مع السفيرغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بمصر أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات المصرية الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين قيادةً وشعباً.

ومن جهتها، قدمت القنصل العام، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهودات التى تبذلها الوزارة فى عهده لخدمة العمالة المصرية فى الداخل والخارج ،والذى باتت واضحة وملموسة أمام الجميع، ومثمنة التعاون المشترك فيما بين الوزارة والقنصلية فى حل مشكلات العمالة المصرية فى دولة الكويت وتلبية طلباتها، ودور ذلك فى تعزيز العلاقات بين البلدين،وتعظيم الدخل القومى بتحويلات المصريين العامليين فيها.

حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأشرف علم الدين المرشح للعمل في وظيفة الملحق العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، ومحمود عبدالجواد المرشح للملحق الإداري.