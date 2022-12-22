«هزار انتهى بجثة».. «الداخلية» تكشف حقيقة وفاة مُسن في الغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "انهيار أسرة مُسن توفي على يد سيدة، وسرقوا التروسيكل الخاص به" في الغربية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 3 أشخاص (حارس خاص "متوفي"، وزوجته - نجلهما) طرف ثان 3 أشخاص "سائق - وزوجته، ونجلها) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات قيام نجل السيدة من الطرف الثاني بالحصول على مفتاح دراجة "تروسيكل" من نجل الأول (الخاص بوالده) على سبيل المزاح، وحال توجه الطرف الأول للطرف الثاني لاستعادته ومعاتبتهم على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لإصابة المجني عليه من الطرف الأول وعقب تدخل الأهالي وفض المشاجرة وقيامه بالعودة لمنزله شعر بحالة إعياء وتوفي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.