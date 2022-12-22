الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هزار انتهى بجثة».. «الداخلية» تكشف حقيقة وفاة مُسن في الغربية

جثة
جثة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "انهيار أسرة مُسن توفي على يد سيدة، وسرقوا التروسيكل الخاص به" في الغربية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 3 أشخاص (حارس خاص "متوفي"، وزوجته - نجلهما) طرف ثان 3 أشخاص "سائق - وزوجته، ونجلها) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات قيام نجل السيدة من الطرف الثاني بالحصول على مفتاح دراجة "تروسيكل" من نجل الأول (الخاص بوالده) على سبيل المزاح، وحال توجه الطرف الأول للطرف الثاني لاستعادته ومعاتبتهم على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لإصابة المجني عليه من الطرف الأول وعقب تدخل الأهالي وفض المشاجرة وقيامه بالعودة لمنزله شعر بحالة إعياء وتوفي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية حقيقة وفاة م سن الغربية وزارة الداخلية قسم شرطة ثان طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

وائل لطفى يسأل عن جاهزية قناة السويس للمشروعات المنافسة.. و«ربيع» يرد

الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول

أسامة ربيع: «الصندوق» لن يؤثر على عوائد الدولة من قناة السويس

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد دون إصابات

إصابة شخص سقط من علو داخل كومباوند بـ6 أكتوبر

الداخلية تسقط شابًا يستعرض بسيارة فاتحًا أبوابها أثناء السير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»