الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حماية المستهلك: حملة استدعاء لكرسي أودجير ODGER الدوار بسبب مخاطر السقوط والإصابة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة ايكيا عن حملة استدعاء لفحص كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود بسبب مخاطر السقوط والإصابة، وذلك لإعادته عقب اكتشاف الشركة لعيب تصنيع قد يتسبب في وقوع إصابات.

وأهابت شركة ايكيا بجميع عملائها ممن اشتروا كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود من تاريخ إنتاج 21/22 (الأسبوع 21 لسنة 2022) أو قبل ذلك التاريخ، التوقف عن استخدام الكرسي فورا والاتصال بايكيا لاسترداد الأموال بالكامل، علما بأن إثبات تاريخ الشراء (الإيصال) غير مطلوب.

وأكدت ايكيا أنها تتبع في تطوير وتصنيع منتجاتها لتقييم المخاطر وتُخضع منتجاتها لسلسلة من الاختبارات لضمان مُطابقة المنتجات لجميع القوانين والمعايير السارية في الأسواق المطروحة فيها، ولكن على الرغم من تلك الاحتياطات، اكتشفت ايكيا عيب تصنيع في الكرسي أوديجير الدوار باللون الأسود بنسخته المطبوعة بتاريخ 21/22 أو قبل ذلك التاريخ، يتمثل العيب في احتمالية تعرض رجل الكرسي النجمية للكسر مما قد يتسبب في سقوط مستخدم الكرسي وإصابته، الأمر الذي يجعل شركة ايكيا تضع سلامة العميل دائما في المقدمة إلى أن تطلب من عملائها ممن اشتروا هذا المنتج سابقا التوقف فورا عن استخدامه وإعادته للمتجر واسترداد ثمنه بالكامل، ولا يشترط لذلك إحضار إيصال الشراء.

وقالت الشركة: سيجد العملاء اسم المنتج وطابع التاريخ أسفل الكرسي مصبوبا في خامة الكرسي، وتتقدم ايكيا ببالغ اعتذارها عن هذا العيب.

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