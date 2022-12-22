عمومية «القاهرة للخدمات التعليمية» تقرر إطالة أمد الشركة لـ 25 سنة

قالت البورصة، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، بعد إغلاق جلسة يوم الإثنين 9 يناير المقبل.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الخميس، أنه تقرر توزيع كوبون القاهرة للخدمات التعليمية رقم (22) بواقع 1.150 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 12 يناير 2023.

يشار إلى أن القاهرة للخدمات التعليمية، حققت أرباحًا بلغت 25.26 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022، مقابل أرباح بلغت 19.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق للشركة.

وارتفعت الإيرادات السنوية للشركة إلى 86.02 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 74.73 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، على إطالة أمد الشركة 25 سنة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن العمومية وافقت على تجديد مدة الشركة 25 سنة تبدأ من 14 مايو الماضي وتنتهي في 13 مايو 2047.