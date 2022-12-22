بأسلوب الخطف.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة التليفونات المحمولة في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية بحبس شخصين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، وسرعة التحريات التكميلية وأحرز التليفونات المحمولة

كانتالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد نجحت في القبض على 2 شخصين بمناطق الشرابية، تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة"، وضبط بحوزتهما " 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر".