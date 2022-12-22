«المنشاوي» يتفقد جامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير العملية التعليمية

اصطحب الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، لجنة مكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة تفقدية لجامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة لمتابعة سير العملية التعليمية.

جاء ذلك برئاسة الدكتور عبدالناصر حسن يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب وعضو من هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والوفد المرافق من أعضاء اللجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات الدراسة التي يتم تدريسها حاليًا بكليات الجامعة الأهلية.

ورافقهم في الجولة الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس المختصين بالدراسة بالكليات السبعة بالجامعة الأهلية إلى جانب القيادات الإدارية المشرفة على سير العمل بها.

وصرَّح رئيس جامعة أسيوط، بأن الزيارة استهدفت اطلاع اللجنة على حجم الإنجاز الذى تم في مشروع إنشاء الجامعة الأهلية والوقوف على الجاهزية الإنشائية والتأثيثية للمباني، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على متابعة توفير سبل الدعم اللوجيستي والأكاديمي والإداري الذي تقدمه جامعة أسيوط للجامعة الوليدة والتي تم إطلاق الدراسة بها لأول مرة مع بداية هذا العام الجامعي 2022/2023 في 7 كليات، كما تم خلال الزيارة استعراض إمكانيات الجامعة ومدى احتمالية زيادة عدد البرامج التعليمية المتاحة العام المقبل.

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أنه تم خلال الزيارة تفقد المكاتب الإدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة وكذلك القاعات الدراسية والمعامل الذى تم الانتهاء من تجهيزها وكذلك معامل الحاسب الآلي، وملاعب كرة القدم وملاعب أخرى متعددة الأغراض مجهزة لإقامة عدد من الألعاب الفردية والجماعية الأخرى، ومسرح الجامعة وكذلك ما تتضمنه الجامعة من أماكن ومرافق خدمية للطلاب.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن مدينة أسيوط الجديدة تضم كذلك مستشفى جامعي متكامل مما يمثل عامل مهم في دعم الخدمة التعليمية وما تشمله من شق عملي لطلاب كليات القطاع الطبي بجامعة أسيوط الأهلية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال الجولة، أن الكليات التي تم بدء الدراسة فيها كمرحلة الأولى هي كلية الطب البشرى، طب الأسنان، الهندسة والعلوم التطبيقية، الصيدلة والبحوث الدوائية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية والمالية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالاستعانة بعدد من الكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكوادر الإدارية، كما استعرض أعضاء اللجنة عدد الطلاب المنتسبين بالكليات واللوائح الدراسية والبرامج التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب بالكليات المختلفة بالجامعة.

من جهته، أشار الدكتور محمد حلمي الحفناوي، إلى أن مشروع إنشاء جامعة أسيوط الأهلية يشغل مساحة حوالي 40 فدان بقيمة تبلغ نحو 2 مليار و900 مليون جنيه، وتحتوى على ١٠ مبانٍ أحدها مبنى إداري لإدارة الجامعة، وباقي المباني مقسمة لقطاعات العلوم الطبية، والعلوم الهندسية والعلوم الإنسانية إلى جانب مباني للورش ومنطقة الملاعب الرياضية، كما تم تنفيذ نحو 83 % من إنشاءات جامعة أسيوط الأهلية كمرحلة أولى وقد تم الاستلام المبدئي لمباني الإدارة والعلوم الإنسانية والعلوم الهندسية و2 مبنى للورش.

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