الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بقيادة نادر عباسي.. 5 عروض لباليه كسارة البندق بالأوبرا الأسبوع المقبل

مشهد من باليه كسارة
مشهد من باليه كسارة البندق

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2023 حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني أرمينيا كامل رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى الباليه العالمي كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي وذلك في 5 عروض على المسرح الكبير في الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 27، 28، 29، 30 ديسمبر بالإضافة إلى حفل صباحي في الثانية بعد ظهر الجمعة 30 ديسمبر.

و باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائها الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص، والتأثير على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالاضافة إلى بعض الخدع البصرية.

- قصة باليه كسارة البندق

وتدور القصة حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد. 

صمم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، والإضاءة لياسر شعلان، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق .

 يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891، مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيترسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة، وتم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظًا على طابعه الكلاسيكي.

عرض بالية كسارة البندق كسارة البندق احتفالات الكريسماس حفلات أعياد الميلاد دار الأوبرا المصرية المايسترو نادر عباسى

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