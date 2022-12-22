وزير الخارجية: مصر ستواصل جهودها لدعم التنمية فى تنزانيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا.

كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال احتفالية الملء الأول لسد جوليوس نيريري #extranews pic.twitter.com/FJFG6Iuemt — eXtra news (@Extranewstv) December 22, 2022

ونظمت دولة تنزانيا احتفالية كبرى بمناسبة ملء سد جوليوس نيريرى، تضمنت الاحتفالية الضخمة كلمة لرئيسة البلاد سامية حسن، وحضر الاحتفالية عدد كبير من البعثات الدبلوماسية والمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى عدد كبير من جماهير الشعب التنزاني.

ويترأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد الرسمي المصري الذي توجه إلى العاصمة التنزانية دار السلام، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك اليوم الخميس، في احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" في حضور عدد كبير من المسئولين وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه في السد.