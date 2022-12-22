تشارلز الثالث سيحضر أول احتفال رسمي بعيد ميلاده في 17 يونيو

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث سيحضر العرض السنوي للاحتفال بعيد ميلاده في 17 يونيو، للمرة الأولى منذ توليه العرش البريطاني.

وعادة ما يحتفل الملوك البريطانيون بأعياد ميلادهم مرتين، الأولى في إطار خاص مع عائلاتهم والثانية ضمن احتفال رسمي يُقام في يونيو، على ما جرت العادة منذ القدم لتفادي سوء الأحوال الجوية.

وكانت هذه العادة تُطبّق في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية المولودة في 21 أبريل 1926، وستستمر مع تشارلز المولود في 14 نوفمبر 1948 والذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده الرابع والسبعين بعد فترة وجيزة من توليه العرش عقب وفاة والدته في الثامن من سبتمبر الماضي.

- أصل الاحتفال

ويعود أصل هذا الاحتفال المُسمى "تروبينج ذي كولور" إلى الاستعدادات التي كانت تسبق الحروب، حين كانت تُعرض كل الأعلام على الجنود حتى يتعرّفوا إليها لتجنب أي التباس خلال المعارك.

وأوضح القصر في بيان أنّ الملك سيشارك في 17 يونيو في العرض الذي سيجمع 1400 جندي، و200 حصان و400 موسيقي من قصر باكنجهام في لندن حتى ساحة هورس جاردز باريد على طول جادة مول، وينتهي الحدث باستعراض جوي تحضره العائلة الملكية من شرفة قصر باكنجهام.

وسيُقام هذا العرض بعد أكثر من شهر بقليل من مراسم تتويج تشارلز الثالث المرتقبة في السادس من مايو، والتي تنوي العائلة المالكة تحديثها وتبسيطها مقارنةً بحفلة تتويج إليزابيث الثانية الضخمة العام 1953.

- الاحتفال الأول

كان الملك البريطاني احتفل بعيد ميلاده الرابع والسبعين، في 14 نوفمبر الماضي، وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الملك الذي تولى منصبه الجديد بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، كان يحتفل بعيد ميلاده في السابق في جولات خارجية رسمية.

أما احتفال اليوم، تخلله غناء فرقة الخيالة "عيد ميلاد سعيد" للملك، خلال حفل تغيير الحرس في قصر باكنجهام.

وأشارت إلى أنه يتم إطلاق التحية بالبنادق في جميع أنحاء العاصمة لندن تكريما لعيد ميلاد الملك، وأطلقت فرقة الاحتفالية في الجيش البريطاني 41 طلقة، فيما أطلقت سرية المدفعية 62 طلقة تحية من على برج لندن.