الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع طبيب شهير بمدينة نصر فى «إقامة علاقة مع مريضة مخدّرة»

طبيب
طبيب

تباشر النيابة العامة بمدينة نصر التحقيق مع طبيب، لاتهامه بهتك عرض سيدة أثناء إجراء الكشف الطبي عليها.

واتهمت إحدى الفتيات وتدعى "آية. ذ"، طبيب نساء وتوليد شهير، يدعى "محمد. ف" يمتلك عيادة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بمواقعتها بغير رضاها تحت تأثير المخدر والبنج وهتك عرضها.

وأكدت الفتاة في القضية رقم 9381 لسنة 2022 تعرضها لمواقعة جنسية بغير رضاها، من قبل الطبيب الشهير الذي استغل وجودها في العيادة وخدرها وجردها من ملابسها وأقام معها علاقة جنسية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وأعلنت الوزارة أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضى من إحدى السيدات تضررت خلالها من طبيب ومالك عيادة لقيامه بالاعتداء عليها عقب تخديرها أثناء توقيعه الكشف الطبى عليها، وأمكن ضبط المذكور حال عودته من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة نصر التحقيق مع طبيب طبيب نساء هتك عرض مريضة مريضة تتهب طبيب طبيب مدينة نصر

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