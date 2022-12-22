الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

أجواء طقس الإسكندرية
أجواء طقس الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على عدة مناطق في المنطقة الغربية، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وأفادت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بأن المحافظة تعرضت لأمطار خفيفة على فترات متقطعة زادت شدتها إلى متوسطة على مناطق العامرية والدخيلة والكيلو 21 غربي الإسكندرية، حيث بدأت الأمطار منذ منتصف الليل حتى فجر اليوم.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم تغزر مساءً، حيث تشهد المدينة أجواء غائمة وطقسًا متقلبًا.

IMG-20221222-WA0001
IMG-20221222-WA0001
IMG-20221222-WA0004
IMG-20221222-WA0004
الإسكندرية سقوط أمطار غرب الاسكندرية نوة الفيضة الصغري امطار متوسطة حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

قفزة جديدة فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 22-12-2022

اليوم.. استكمال محاكمة الفنانة ليلى غفران فى سب محاميها السابق

إيجاس: نسعى للنهوض بقطاع الغاز من خلال محاكاة جميع الممارسات العلمية والتكنولوجية

الصحة: إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى بالمستشفيات وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن جهود التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

مياه الشرب بسوهاج تجرى استطلاعات راى لتعرف على جودة الخدمات المقدمة بعد التشغيل التجريبى لثلاث محطات مياه شرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»