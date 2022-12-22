أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على عدة مناطق في المنطقة الغربية، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.

وأفادت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بأن المحافظة تعرضت لأمطار خفيفة على فترات متقطعة زادت شدتها إلى متوسطة على مناطق العامرية والدخيلة والكيلو 21 غربي الإسكندرية، حيث بدأت الأمطار منذ منتصف الليل حتى فجر اليوم.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم تغزر مساءً، حيث تشهد المدينة أجواء غائمة وطقسًا متقلبًا.

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