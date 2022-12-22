«تراها بعينك».. سماء مصر تشهد ذروة شهب الدبيات الليلة

تشهد سماء مصر والوطن العربي، آخر زخات الشهب لسنة 2022، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، وذلك من خلال ذروة شهب الدبيات من منتصف ليل الخميس 22 ديسمبر وخلال الساعات إلى فجر الجمعة 23 ديسمبر والتي ستكون مرئية في السماء بالعين المجردة.

جدير بالذكر أن شهب الدبيات رصدت حديثًا منذ حوالى 100 عام مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تمت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة، وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر السماء.

وتعرف شهب الدب الأصغر أيضًا باسم شهب الدببيات أو الدبيات، وهي من الزخات الشهابية الخفيفة، حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب في الساعة.

وتتكون تلك الزخات الشهابية نتيجة الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب "Tuttle" والمكتشف عام 1790، وتسقط تلك الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر "Ursa Minor" بالقرب من النجم القطبي، وهو سبب تسميتها.

وعادة ما تنشط شهب الدببيات سنويًا خلال الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتكون ذروتها في ليلة 21 ديسمبر، وهذا العام لن يؤثر القمر على رؤية هذه الشهب، حيث إنه دائمًا ما تكون الزخات الشهابية عمومًا مرئية بالعين المجردة ولا تحتاج لاستخدام المناظير أو التلسكوبات الفلكية، ولرؤيتها بشكل أفضل يشترط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وأيضًا بخار الماء.