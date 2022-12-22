الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة الفنانة ليلى غفران فى سب محاميها السابق

جريدة الدستور

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبوالعينين.

وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة؛ بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

كانت قررت جهات التحقيق إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة ليلى غفران ليلى غفران السب والقذف

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عن قناة السويس

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