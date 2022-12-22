الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 19 محاضر ضد أصحاب مخابز تلاعبوا في مواصفات الخبز بالغربية

جريدة الدستور

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن ضبط  مخالفات وتحرير 19 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد أجرت تفتيشا على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 19 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.


وفى سياق متصل حررت حملة من مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 10 محاضر لمزارعين فى مركز بسيون، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

وحررت الحملة خلال عملها فى مركز بسيون، 10 محاضر لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

تحرير الاقامة محضر مخابز بلدية يتلاعبون مواصفات الخبز بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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