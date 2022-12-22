كرة الثلج المسمومة في طريقها للنيل من الطفولة

يعتقد البشر في أن كل أمر يمكن الشك فيه، وأن المسلمات في الحياة الإنسانية قليلة، وما يبدو حقيقة اليوم، هو في الغد يطرق كل الاحتمالات ويتشكل على كافة الآراء، ومن تلك الأمور التي تجمع عليها الأغلبية الساحقة للبشر، هو أن صغار الإنسانية وحمايتهم، ورعايتهم وإبعاد الأذى عنهم أمر لا يحمل احتمالين مهما اختلفت أفكارنا، وهويتنا، وعقائدنا.

ورغم أن الأطفال قد طالهم الكثير من الانتهاكات على مدار التاريخ الإنساني بأشكال مختلفة، فقد عانوا في الحروب والمعارك، وتعرضوا للاحتجاز والاتجار، والعبودية، واجبروعلي العمل الضار، وعايشوا حلقات من العنف والاعتداءات الجنسية مراراً وتكراراً.

ومع ذلك كانت تلك التصرفات والانتهاكات تجاه الطفولة هي دوماً نهج القلة المسمومة إنسانيا، وكان يمقتها السواد الأعظم، مهما كان المبرر لوجودها، كان دوما الرفض مبدأ، ولا لمس صغارنا شعار تتبناه البشرية على الدوام، معتقدين أن ذلك أمر ثابت وحقيقة لا رجع فيها أبداً، فكل أمر يمكن الجدال حوله إلا حماية صغارنا وإبعادهم عن ساحة الانتهاكات فهو أمر لا نقاش فيه، وكل من يخالف ذلك هو مرتد عن ناموس الإنسانية جمعاء.

صرنا على هذا الدرب دوماً، وسعت المجتمعات كافة لحماية أطفالها بكل الطرق الشرعية، وتمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية ومن ثم ميثاق لحقوق الطفل، وانبثق منهم عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في كل بقعة جغرافية باختلاف الثقافات والمناهج، بحيث أصبحت مواثيق الطفل من أكثر المواثيق قبولاَ وتوقيعاً لغالبية الدول نظراً لمنطقية ما ذكرناه سالفاً، بأن الجميع يقر على أن حماية الأطفال واجب وأمرحتمي، ولا يقبل التهاون.

ومن ثم ظهر الكثير من الجهات المؤمنة بانتشال الطفولة من الانتهاكات التي تواجهها في كل مجتمع على حدي، واتجهت المؤسسات والكيانات التي تتفاعل مع الطفل بشكل مباشربإطلاق السياسات الخاصة بحمايته، ومراعاة خصوصيته في كل مجال عام وخاص، وسيبرالي لتوفير بيئات أكثر أمانا وحماية للأطفال.

وعلى ذكر ما سبق فإن أي فعل أو تصريح به انتهاك للطفولة، كانت تهتز له كل الأبواق ولا تسكن حتى يردع كل جائر على براءتنا ومساحة طهارتنا الإنسانية الراسخة فينا، وظل منتهكو الطفولة يسكنون كهوفهم متوارين عن الأنظار، لا يسمع لهم صوتاً لا يستطيعون ممارسة أفكارهم الخبيثة تجاه صغارنا إلا خلسة وإن كشف أمرهم رجموا قولاً وفعلاً.

حتي فوجئنا بهم من فترة ليست ببعيدة يشكلون جبهات معاً، يشاركون فيها بذاءة الأفكار، والرغبات تجاه الطفولة بشفرات كودية وأرقام وأسماء مستترة، لا يفهمها سواهم في رسائلهم معاً، وهي بمثابة طريقة خفية لطلب وممارسة أنتهاكتهم تجاه الأطفال في السر وبعيداً عن أعين ووعي الجميع.

ثم ببساطة ودون سابق إنذار قرروا أن يعلنوا عن وجودهم، ويذرفون دموع التماسيح للمجتمع الدولي، مستخدمين في ذلك أساليب مختلفة ومحترفة في الوقت ذاته، ليثبتوا شَيْئًا لا يقنع بعوضة على سطح الأرض وليس فرداً كامل الأهلية بطاقة إنسانية، سليمة وعقل غير ملوث، فما بين صيحاتهم بالعلم والبحث مرات، وما بين مطالبات حقوقية لإنسانيتهم ما أنزل الله بها من سلطان وكأنهم يتوارون بكلام حق يراد به باطلاً بل وضلال فج مرات أخرى، والأمر المدهش أنهم اعتلوا منصات مشهورة تربعت على عرش الإلهام لسنوات، يتحدثون ويعبرون عن أنفسهم خلالها بترحاب وقبول، وكأن الإنسانية في طريقها لطي صفحتها للأبد بلا هوادة.

مع كل حديث لهم ينتفض العالم الانساني، والحقوقي معلنا رفضه لهذه الهراءات ولكنه يسكن مرة أخري ويتجاهل لأنه لا يملك سوي يقيناً واحداً أنهم قلة عير سوية تنبح من حين لآخر، ولن يسمعها أحد ولن يستميل لفوضي حديثهم عاقل أو صاحب لُب وبيان.

حتى انطلق السهم الفج الذي لم يتوقعه أحد قد تحركت رءوس المال العالمية، والشركات صاحبة الأسماء الأضخم مالياً، وحدثت الشراكات والمواءمات من أجل الخروج بحملات فجة تدعي حملات ترويجية أما دعائية، لا يهمنا الاسم ولكن يعنينا بصدق ما تحمله تلك الحملات من معان فجة، ورسائل صريحة لا تحتمل الشك، أو الظن في معناها ومقصدها.

شركات من أضخم الأسماء فى بيوت الموضه قررت تبني أفكارفى حملاتها تنتهك الأطفال، وتروج لسفك براءتهم دون حياء أوخوف أوحتي محاولة مواراه، والإيجابي فى الأمر هوانتفاض الجميع نحوتلك الحملات فى كل البقاع دون فرق بين ثقافة وأخري، فتراجعت تلك الشركات عن حملتها بل والتنكر منها، ومن معناها والصاق الفكره للشركات المنفذة للدعاية خوفاً من الغرق التجاري حالياً.

وعلى الصعيد الآخر فإنها كشفت عن وجه بذيء ومستتر للكثير من العاملين في شركات كتلك وكذلك بالدعاية والإعلان، فلا نعلم عن كثير الحملات التي وجهت لنا ولأبنائنا دست السم بالعسل علي أيديهم في السابق تمهيداً لانتهاكات فجة دون أن ندري بذلك، كما كشفت أيضا عن أفكار، ورؤى غير منطقية لكثير من المشاهيرعالمياً، وتقبلهم لذلك النوع من الأفكار والسلوك وأنه أمر موجود، وسيقبل اليوم أو غدا وتجاه من تجاه أطفال الإنسانية، الشيء النقي المتبقي فينا.

وأكثر ما أخشاه هو أن تمر هذه الفترة كسابقها من اعتراضات ومقاطعات، فنتجاهل مرة أخرى ما يتم إظهاره رُوَيْدًا رُوَيْدًا لظننا أن موقفنا تجاه تلك الأفكار، والممارسات بين ولا يحتاج لمزيد من المحاولات، وأن تلك الصفحة قد طويت وقضى الأمر.

فيتسللون مرة أخرى لوجداننا، وعقولنا بطرق أكثر خبث وتضليلاً، بل ومن الممكن أن تكون طرقا ذات قابلية لدينا وترويجاً، حتى يدفعونا أن نرحب، ونشارك دعايتهم المضللة بذات أنفسنا دون أن ندري.

أخشى أن نتعامل مع الأمر بحسن نية، ومنطقية إنسانية فنصحوذات يوم على فاجعة كبرى، وتكاتف ضخم لتمرير وتبرير تلك الانتهاكات نحو الأطفال بدواعي أكثر حبكة، وبرغبة وترحيب من أجيال تلاعبوا بعقولها ووعيها لسنوات دون أن نلاحظ حتى، ونحن عشنا نظن أننا لم ترف لنا جفناً عن صغارنا وعن حمايتهم.

وفي اعتقادي أننا نعاصر اليوم جزءاُ متقدماً من مرحلة التمهيد والحضانة ولن تتوقف عملية التشكيل والتنشئة بها، حتى وإن سلكت طرقاً متعرجة