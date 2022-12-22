الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رحيل أقدم أساقفة الصعيد.. من هو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى؟

الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس

رحل فجر اليوم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

تاريخ الرهبنة: 17 أكتوبر 1973 م.

من أبناء دير: دير الأنبا بولا، البحر الأحمر، مصر

أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص أنطونيوس الأنبا بولا

تاريخ الرسامة أسقفًا: 29 مايو 1977 م

المدن التابعة له: نجع حمادي - أبو تشت - فرشوط - بهجورة

رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث 117
تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1948 م.

من مواليد منفلوط، أسيوط

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

خدم بأبو تيج.

عُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو عِلماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ.

تاريخ الكهنوت: 26 ديسمبر 1975.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس. وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاث مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدراة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإدرايًا علـى جميـع كنائـس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالهـا.

ارشى اسة البابا تواضروس الثاني أسقف نجع حمادي الانبا بو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الأنبا كيرلس الأنبا كيرلس ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

قفزة جديدة فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 22-12-2022

كرة الثلج المسمومة في طريقها للنيل من الطفولة

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الأربعاء 21-12-2022

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 22-12-2022

حالة الطقس اليوم الخميس 22-12-2022 ومناطق تساقط الامطار

كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة مقاتلة «رافال» من فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة في طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»