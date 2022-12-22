رحيل أقدم أساقفة الصعيد.. من هو الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى؟

رحل فجر اليوم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

تاريخ الرهبنة: 17 أكتوبر 1973 م.

من أبناء دير: دير الأنبا بولا، البحر الأحمر، مصر

أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص أنطونيوس الأنبا بولا

تاريخ الرسامة أسقفًا: 29 مايو 1977 م

المدن التابعة له: نجع حمادي - أبو تشت - فرشوط - بهجورة

رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث 117

تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1948 م.

من مواليد منفلوط، أسيوط

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

خدم بأبو تيج.

عُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو عِلماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ.

تاريخ الكهنوت: 26 ديسمبر 1975.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس. وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاث مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدراة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإدرايًا علـى جميـع كنائـس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالهـا.