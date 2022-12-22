الخميس 22 ديسمبر 2022
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مصر

وزير التعليم: «الأسئلة المقالية لأولى وثانية ثانوى نفس نظام البوكليت»

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، أرسل تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، عبر تطبيق"الواتساب"، أن نص الرسالة الموجه لمديري المديريات هي: برجاء التنبيه على أن يكون الامتحان الورقى للأسئلة المقالية الذى يمثل نسبه (15%) يكون على نفس نظام بوكليت الثانوية العامة، أى أن السؤال أسفله مساحة للإجابة وعلى ذلك تكون ورقه الأسئلة هى نفسها ورقه الإجابة، على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

وكلف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أكرم رئيس الإدارة المركزية للمناهج، بمخاطبة مستشاري المواد لإرسال تعليمات إلى موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل للمواد الدراسية على مستوى المديريات، بأن تكون أسئلة اختيار من متعدد تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، عبر تطبيق"الواتساب": "وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين".

وعلى صعيد آخر، علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، بالسماح للطلاب بالدخول بورق أبيض كمسودات في لجان الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتسلم الطالب ورقة أسئلة للجزء المقالي ومن ثم يتسلم كراسة إجابة وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق منفصل زيادة.

وأضاف الوزير: "كلفت خالد عبدالحكم رئيس الادارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة،  والمشرف العام على الادارة العامة للامتحانات، بمخاطبة المديريات بزيادة مساحة الورق للجزء المقالي حتى يتبقي جزء كمسودة".

واختتم الوزير، موجها رسالة لأولياء الأمور، قائلا "أرجوكم بلاش قلق ولازم تعرفوا أنهم اولادنا والمهم أنهم يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل".

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وزير التعليم: «الأسئلة المقالية لأولى وثانية ثانوى نفس نظام البوكليت»

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