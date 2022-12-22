الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود الإسرائيلي، منذ قليل، عن نجاحه في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأجري نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، ليبلغه بتمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي جديدة.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل: "حصلت عليها"، في إشارة إلى تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 

وجاءت تغريدة نتنياهو قبل 10 دقائق فقط من انتهاء المهلة الممنوحة له من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل. 

وانتهت مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل - بحيث يبدأ ليل يوم الخميس - وذلك بعد موافقة هيرتسوج، في وقت سابق، على مدها لـ 10 أيام.

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وتحدثت التقارير الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن أن نتنياهو سوف يعلن تمكنه من تشكيل حكومة رغم عدم إتمام كافة الاتفاقات مع أحزاب الائتلاف.

من جانبهم، أعرب مسئولون في حزب الليكود الإسرائيلي، عن عدم فهمهم لسبب تأخر نتنياهو في إبلاغ هيرتسوج بتمكنه من تشكيل الحكومة حتى الدقائق الأخيرة في المهلة الممنوحة له.

وأضافوا: "تأخر نتنياهو أمر محير وغريب، بالتأكيد هناك شيء ما يحدث"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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