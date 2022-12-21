هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

رجحت التقارير الإسرائيلية أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل حكومة، عن تمكنه من تكوين الائتلاف الحكومي الجديد.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم الأربعاء، ليبلغ بتشكيل حكومة جديدة، حسبما نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية.

إعلان نتنياهو رغم استمرار مشاروات تشكيل الحكومة

وتأتي تلك التقارير مع قرب انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، والمقرر أن تنقضي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بحيث يبدأ ليل الخميس، وذلك بعد موافقة هيرتسوج على مد تلك المهلة لمدة 10 أيام بدءًا من يوم 11 ديسمبر الجاري.

ومع استمرار مفاوضات نتنياهو والليكود الحالية مع الأحزاب لإتمام تشكيل الحكومة، فيمكنه أن يطلب مدة المهلة مرة أخرى لمدة أربعة أيام، بينما تستبعد التقديرات في إسرائيل تلك الخطوة، مرجحة - بنسب أكبر - أن يعلن بنيامين عن تمكنه من تشكيل الائتلاف الجديد، حتى وإن لم تكتمل الاتفاقات بشكل نهائي بين الأحزاب.

وتتزامن التقديرات الإسرائيلية بعدم لجوء نتنياهو إلى طلب مد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة، مع الاتفاق أو التشريع الذي توصل له الليكود مع حزب «يش عتيد - هناك مستقبل» - بين كتلة اليمين والأحزاب الأخرى المنتهية ولايتها - بوقف كافة جلسات الكنيست خلال عطلة عيد الأنوار اليهودي «الحانوكا»، وأن تعقد الجلسة العامة التالية يوم الإثنين المقبل، أي يوم 26 ديسمبر الجاري.

استغلال «ثغرة الاتفاقات» لتشكيل حكومة إسرائيلية

ويعني ذلك أن حزب نتنياهو - في حال أعلن عن تمكنه من تشكيل ائتلاف رغم عدم إتمام المشاروات - سوف يتجه لاستغلال تلك الثغرة - التي تُوصف في التقديرات الإسرائيلية بـ«الثغرة القانونية» - لكونها تمنحهم وقتًا أطول، تحديدًا 11 يومًا إضافيًا، يمكنهم خلالها إتمام كافة المشاورات والاتفاقات مع أحزاب الائتلاف الذي يعمل عليه بنيامين.

ويكون تسلسل الأحداث حينها كالآتي: يبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي، اليوم، بأنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة، بينما سيتم الإعلان عن ذلك من قبل ياريف ليفين رئيس الكنيست، عند الانعقاد يوم الإثنين المقبل، أي بعد خمسة أيام، وبعدها تكون هناك مهلة سبعة أيام أخرى، يوم 2 يناير 2023، ليؤدي وزراء الائتلاف الحكومي الجديد اليمين.

في ذلك الإطار، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حزب الليكود يعمل على إنهاء تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وقبل 2 يناير المقبل، حيث يعمل على إتمامها قبل انتهاء ديسمبر الجاري، تحديدًا يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري.