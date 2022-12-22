الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس منظومة الشكاوى يكشف كيفية التعامل مع بلاغات المواطنين والرد عليها

الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي

قال الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له رؤيا بأن هذه المنظومة هامة ومؤثرة ولابد أن يحدث ارتقاء في إدارتها.

 

إنشاء منظومة الشكاوى في 2017

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه تم إنشاء هذه المنظومة في 2017، ويتم تلقي الشكاوى وفحصها وتوجييها والرد عليها إلكترونيًا.

 

وتابع، أن الفكرة أن المنظومة لم نعد بحاجة إلى أن ينتقل المواطن للجهة صاحبة الشكوى وبدأت الحكومة في ذلك الوقت ممثلة في المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء السابق، الاهتمام بالمنظومة إلى أن جاء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان من بداية الملفات التي لها أولوية بالعمل على منظومة الشكاوى ومراجعة إمكانياتها وأعطى تعليمات بمضاعفة قدرات المنظومة تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي.

 

وأكد أن المواطن يفضل التعامل مع الهواتف أكثر من البريد الإلكتروني بسبب أن البعض ربما لا يستطيع التعامل بنفسه مع المنظمة على الانترنت، مشيرًا إلى أنه يتم رصد الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف. 

 

وأوضح أن مايهم المواطن هو فاعلية النظام، وأن فريق العمل عندما يتلقى الشكاوي يصنفها وفقا للأولوية مثل الاستغاثة الصحية يكون لها الأولوية، وبين مشاكل أخرى حول تأخر الترقيات، ويتم العمل على حل هذه المشاكل. 

رئيس منظومة الشكاوى الحكومية شكاوى المشاكل وفحصها وتوجييها الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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