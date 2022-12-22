الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم بيرنلى بثنائية ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتصر فريق مانشستر يونايتد على خصمه بيرنلس، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بهدفين دون رد.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة كما كان الطرف الاكثر هجومًا وفعالية على المرمى.

وسجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 24 من عمر الشوط بصناعة من أرون وان بيساكا.

وواصل يونايتد محاولاته لتسجيل الهدف الثاني وإنهاء الشوط الأول متقدمًا بفارق هدفين.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 4 كرات على المرمى من أصل 6 تسديدات، مقابل تسديدة واحدة لفريق بيرنلي من تسديدتين.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 53% مقابل 47% لفريق بيرنلي.

وواصل يونايتد استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة فيما هدأ أدائه الهجومي، وكذلك فريق بيرنلي الذي اتسمت محاولاته بفقدان التركيز في إنهاء الهجمة.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بصناعة سكوت ماكتومناي.

وحاول لاعبو بيرنلي تسجيل هدف تقليص الفارق والحفاظ على فرصهم في العودة للمباراة خلال الدقائق التالية من اللقاء.

وسدد لاعبو يونايتد 6 كرات على المرمى من أصل 10 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع واحدة، مقابل تسديدة من 11 محاولة لفريق بيرنلي وخرجت 7 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لفريق بيرنلي.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم 24، و31 من يناير المقبل في العاشرة إلا الربع، بينما تقام المباراة النهائية يوم 26 فبراير المقبل في السادسة والنصف مساءً. 

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