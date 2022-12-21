الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب داخل كمبوند فى الشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق شب في مبنى تحت الإنشاء داخل كمبوند، في الشيخ زايد، لبيان سبب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في مبنى تحت الإنشاء داخل كمبوند، في الشيخ زايد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء داخل كمبوند فى مدينة الشيخ زايد، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، لمحاصرته وإخماده دون إصابات، بعد فرض كردون أمنى بمحيط الحريق. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة انتداب المعمل الجنائي حريق مبنى تحت الإنشاء كمبوند الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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