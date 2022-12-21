الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل طرح مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز فى 12 منطقة

الغاز
الغاز

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تفاصيل طرح مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة الأسبوع المقبل، فضلًا عن الهدف من تحديد أوروبا سقفًا لأسعار الغاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "إن تكلفة حفر البئر الواحدة للكشف عن الغاز تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حقل ظُهر للغاز عملاق، وطوق نجاة تم اكتشافه في توقيت هام".

وأضاف أن حقل نرجس للغاز، الموجود في العريش، لم يتم تقييمه بصفة نهائية، حتى الآن، واحتياطي هذا الحقل يبلغ 3 تريليونات قدم مكعب، مضيفًا أن قطاع البترول يعمل بمنهجية منظمة في عمل الاكتشافات.

وأوضح أن الشركات التي يتم التعاقد معها من أجل التنقيب عن الغاز، تأتي إلى مصر بكامل معدات الحفر الخاصة بأعمال الغاز، وإذا لم يتم الوصول إلى اكتشافات، وقررت هذه الشركات مغادرة مصر، فإنها ستترك المعدات، ولا يحق لها الحصول عليها.

وأكد أن الحكومة المصرية عقدت اتفاقيات إطارية مع قبرص بشأن تصدير الغاز، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود له قواعد قانونية خاصة بالحقوق البحرية. 

وعن تحديد أوروبا سقفًا لأسعار الغاز؛ أكد أن المستهدف من هذا القرار الضغط على روسيا؛ وهي خطوة لن تحقق أهدافها، وغير مُرحّب بها.

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