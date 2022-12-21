الأمم المتحدة: «نسعى لإحلال السلام بأوكرانيا وفقًا للمواثيق الدولية»

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في إحلال السلام المستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس".

وتابع “دوجاريك”: "نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لوكالة “نوفوستى” الروسية.

وجاءت تصريحات “دوجاريك”، ردًا على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة دفاعًا مشروعًا عن سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.

الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة «باتريوت» للدفاع الجوى

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في تصريحات له، إن حزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".