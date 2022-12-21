الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زيلينسكى يتخلى عن الملابس الرسمية خلال لقاء بايدن فى البيت الأبيض

بايدن وزيلنيسكي
بايدن وزيلنيسكي

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالبيت الأبيض، في أول زيارة للأخير لأمريكا بعد نشوب الحرب الروسية على بلاده.

وتخلى زيلينسكي عن الملابس الرسمية لهذا اللقاء وظهر بالزي الزيتي التقليدي الذي يحرص على ارتدائه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت واشنطن قد أعلنت مساء اليوم عن تقديم  مليار و850 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، وكذلك مدها بصواريخ باتريوت. 

في الوقت نفسه رفضت واشنطن مد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

بايدن جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض الملابس الرسمية

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