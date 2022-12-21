توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «وصل الخير 4» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مؤسسة حياة كريمة ستوزع 30 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بقري المحافظة ضمن حملة "وصل الخير 4"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم حصر الأسماء من خلال مؤسسة حياة كريمة بمتطوعيها المنتشرين في كافة القري.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد للدفعة الأولى المخصصة للمحافظة، قبيل توجهها إلى القرى المستهدفة من الأكثر احتياجًا، بحضور أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

ووجه المحافظ الشكر والتحية لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التي تجري في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة لدعم ومساندة أهالينا في القرى الأكثر احتياجا، والتخفيف عنهم في إطار التكافل الاجتماعي والتكامل مع دور الدولة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية.