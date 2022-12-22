الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأربعاء 22 ديسمبر 2022

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية، ليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2022، على النحو التالي: 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية.

عاطفيًا: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معاً حلاً لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.

صحيًا: أنت قوي الإرادة وتشعّ صلابة، لكن في الشأن الصحي هاتان الصفتان شبه مفقودتين.

حظك اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج النارية

حظك اليوم لمواليد برج الأسد 

مهنيًا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبلاً على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.

عاطفيًا: لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جداً وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظ. 

صحيًا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنيًا: تتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتستعيد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل.

عاطفيًا: تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف عن الأمر شيئاً أو تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك إلى الأسوأ.

صحيًا: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية 21 ديسمبر 2022

صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين. 

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لمواليد برج القوس صفات تشترك بها الأبراج النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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