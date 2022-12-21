عضو التحالف الوطنى: القطاع المدنى معمل تطوير للسياسة العامة

قال محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير مقتصر على محافظات بعينها، حيث يتم المرور على كافة المحافظات المصرية من أجل تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية بالمدن والريف.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد محسن سرحان، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التحالف الوطني ينظر للأسر الفقيرة دون النظر على النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه هذه الأسرة، معبرًا: "نطلب من المكاتب الميدانية بالقرى والمدن إعداد قائمة بأسماء الأسر التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، وبالتالي بنبقى عارفين الفئة اللي هتتلقى الخدمة قبل نزول القوافل التابعة للتحالف الوطني".

دعم القطاع الزراعي

وأضاف في حديثه، أن القطاع المدني مكمل لدور الدولة، فهو معمل تطوير للسياسة العامة مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا على مساعدة صغار المزارعين والذين يمثلون ٨٠٪ من حجم المزارعين بالأراضي المصرية، حيث هذا الدعم يعني توافر السلع الغذائية وعدم العزوف عن الأراضي الزراعية.