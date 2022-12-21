الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو التحالف الوطنى: القطاع المدنى معمل تطوير للسياسة العامة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير مقتصر على محافظات بعينها، حيث يتم المرور على كافة المحافظات المصرية من أجل تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية بالمدن والريف. 

 دعم الأسر الأولى بالرعاية 

وأكد محسن سرحان، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التحالف الوطني ينظر للأسر الفقيرة دون النظر على النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه هذه الأسرة، معبرًا: "نطلب من المكاتب الميدانية بالقرى والمدن إعداد قائمة بأسماء الأسر التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، وبالتالي بنبقى عارفين الفئة اللي هتتلقى الخدمة قبل نزول القوافل التابعة للتحالف الوطني".

دعم القطاع الزراعي

وأضاف في حديثه، أن القطاع المدني مكمل لدور الدولة، فهو معمل تطوير للسياسة العامة مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا على مساعدة صغار المزارعين والذين يمثلون ٨٠٪ من حجم المزارعين بالأراضي المصرية، حيث هذا الدعم يعني توافر السلع الغذائية وعدم العزوف عن الأراضي الزراعية.

محسن سرحان عضو التحالف الزطني العمل الأهلي التنموي الحياة اليو دور القطاع التنموي الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

الرئيس الأوكرانى فى واشنطن.. خبير دولى: «الزيارة مؤشر على استمرار الحرب»

اتحاد المستثمرين قدم مجموعة من القرارات المهمة على مدار 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم