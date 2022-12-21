آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023.. والأوراق المطلوبة

يبحث أولياء الأمور وتلاميذ الصف الثالث الإبتدائى عن الموعد الأخير لتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادى، وذلك لمن لم يقم بالتسجيل حتى اللحظة باستخدام مؤشر البحث "جوجل" .

«الدستور» ترصد التفاصيل خلال التقرير التالي:

غدًا ..اليوم الأخير لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غدا الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 هو اليوم الأخير لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى، من أجل التنبيه للانتهاء من التسجيل للطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى اللحظة .

وكانت أنباء انتشرت تفيد أن الوزارة حددت يوم أمس الموافق 20 ديسمبر ليكون اليوم الأخير لتسجيل الاستمارات لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خرجت بمنشور نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تشير من خلاله إلى أن غدا 22 ديسمبر هو اليوم الأخير لتسجيل الاستمارة لإعطاء فرصة أكبر للطلاب.

أهمية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى

وتأتى أهمية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى لكونها شرطًا أساسيا للسماح لطلاب المرحلة الإعدادية بدخول امتحانات الصف الثالث الإعدادى.

خطوات ملء الاستمارة الإلكترونية للطلاب

يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالى

https://moe-register.emis.gov.eg/



ثم يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة خلال الخانات والأماكن المخصصة لها على الرابط

- على الطالب أن يكتب الرقم القومى له بحرص شديد كما هو مسجل على شهادة الميلاد فى حال كونه أقل من 16 عام

ثم يقوم الطالب بكتابة كود الطالب

يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم الهاتف وكتابة العنوان

- ثم يقوم الطالب بتحميل صورة شخصية له حديثة

المستندات المطلوبة لملء الاستمارة الإلكترونية

وهناك عدد من الأوراق أو المستندات المطلوبة تقديمها مع الاستمارة الإلكترونية داخل المدرسة التابع لها التلميذ وهى:

-ثلاث صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم طالب 3 إعدادي بالكمبيوتر.

-أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات.

-أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال،

- 2 صورة من شهادة الميلاد طالب 3 إعدادي ، طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

-طباعة الاستمارة الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

- ومبلغ جنيهين رسوم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

وفى النهاية يتم تسليم تلك الأوراق للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.