الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد التجهيزات النهائية بمجمع المصالح الحكومية المميكن

صورة من المجمع المميكن
صورة من المجمع المميكن

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، التجهيزات النهائية الجارية بمباني المديريات والمباني الخدمية بمجمع المصالح الحكومية المميكن ضمن استعدادات افتتاحه بداية العام المقبل، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه المُحافظ بتأمين مداخل ومخارج المجمع، ووضع لوحة بالموقف التنفيذي للأعمال والإنشاءات أمام كل بناية، وبدء تأثيث الأدوار الأرضية التي تم الانتهاء منها بالمباني المختلفة، وإنهاء أعمال السقف المعلق وتوصيل الشاشات بقاعة المؤتمرات، مع مراعاة المظهر الجمالي للمداخل الرئيسية. 

كما شملت الجولة تفقد التشغيل التجريبي لفرع البنك الأهلي المصري بالمجمع، وأعمال التطوير الجارية بمدخل وميدان المطار.

وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذة عبير متولي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي المديريات والقطاعات المعنية؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الإحصاءات الحيوي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. 

في إطار التنسيق والتعاون المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية، استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد وزارة البترول، لمناقشة دعم خطط التنمية على أرض المحافظة.

حيثُ تناول اللقاء بحث سبل التعاون في دعم أنشطة المُشاركة المجتمعية وتعزيز المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة ودعم  ذوي الهمم، فضلًا عن مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشاد الوفد بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية وملموسة على أرض الواقع تستدعي المزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التنمية، وأعرب اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد عن تقديره لجهود التعاون، مُؤكدًا على تقديم كافة الدعم لكل ما يفيد المحافظة ويخدم أبناءها.

محافظ الوادي الجديد التجهيزات النهائية مجمع المصالح الحكومية المميكن تأمين مداخل ومخارج المجمع الموقف التنفيذى تأثيث الأدوار الأرضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

الرئيس الأوكرانى فى واشنطن.. خبير دولى: «الزيارة مؤشر على استمرار الحرب»

اتحاد المستثمرين قدم مجموعة من القرارات المهمة على مدار 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم