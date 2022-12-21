محافظ الوادي الجديد يتفقّد التجهيزات النهائية بمجمع المصالح الحكومية المميكن

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، التجهيزات النهائية الجارية بمباني المديريات والمباني الخدمية بمجمع المصالح الحكومية المميكن ضمن استعدادات افتتاحه بداية العام المقبل، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه المُحافظ بتأمين مداخل ومخارج المجمع، ووضع لوحة بالموقف التنفيذي للأعمال والإنشاءات أمام كل بناية، وبدء تأثيث الأدوار الأرضية التي تم الانتهاء منها بالمباني المختلفة، وإنهاء أعمال السقف المعلق وتوصيل الشاشات بقاعة المؤتمرات، مع مراعاة المظهر الجمالي للمداخل الرئيسية.

كما شملت الجولة تفقد التشغيل التجريبي لفرع البنك الأهلي المصري بالمجمع، وأعمال التطوير الجارية بمدخل وميدان المطار.

وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذة عبير متولي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي المديريات والقطاعات المعنية؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الإحصاءات الحيوي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

في إطار التنسيق والتعاون المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية، استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد وزارة البترول، لمناقشة دعم خطط التنمية على أرض المحافظة.

حيثُ تناول اللقاء بحث سبل التعاون في دعم أنشطة المُشاركة المجتمعية وتعزيز المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة ودعم ذوي الهمم، فضلًا عن مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشاد الوفد بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية وملموسة على أرض الواقع تستدعي المزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التنمية، وأعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود التعاون، مُؤكدًا على تقديم كافة الدعم لكل ما يفيد المحافظة ويخدم أبناءها.