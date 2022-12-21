الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة «باتريوت» للدفاع الجوى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء، عن أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في حين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال الوزير انتوني بلينكن في بيان إن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".

ولاحقًا، أوضحت الخارجية أن واشنطن لم ترسل حتى الآن سوى واحدة من منظوماتها السريعة التحرك، في وقت تواجه أوكرانيا تكثيفا للضربات الروسية.

ومنظومة باتريوت تشكل جزءًا من مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 1,85 مليار دولار، بينها مليار على شكل أسلحة لكييف من مخزونات الجيش الأمركي، أي يمكن تسليمها سريعا، و850 مليونا من الطلبيات لدى الصناعة الدفاعية، ما يعني مهلًا تمتد أشهرًا عدة وربما أعواما.



وكرر الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة مطالبة العواصم الغربية بأنظمة دفاع جوي متطورة، وتكثف روسيا منذ أكتوبر قصفها للبنى التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة.

ومنظومة باتريوت التي أثبتت فاعليتها في شكل كبير في الأعوام الأخيرة في العراق والخليج، سلاح من شأنه المشاركة بفاعلية في احتواء هذه الهجمات.

كذلك، سترسل واشنطن ذخائر إضافية للمدفعية الأوكرانية، خصوصًا صواريخ هيمارس وآليات مدرعة وقذائف هاون وصواريخ دقيقة عيار 155 ملم.

وبين الأسلحة التي طلبت من القطاع الصناعي الأمريكي، ذخائر بعيارات مختلفة ومحطات اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى أموال مخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وهذه المساعدة الجديدة ترفع إلى 21,3 مليار دولار قيمة المساعدة العسكرية الإجمالية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ غزت روسيا هذا البلد أواخر فبراير الماضي، وإلى 21,9 مليار منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.