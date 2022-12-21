أثار الجدل.. 12 معلومة عن أحدث صاروخ روسي «تسيركون» وخطورة استخدامه

أثار أحدث صاروخ روسي «تسيركون»، جدلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله يتصدّر مؤشرات البحث «جوجل» ومنصات السوشيال ميديا، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث الأنواع من الأسلحة، من ضمنها صواريخ تسيركون البحرية الفرط الصوتية التي لا مثيل لها في العالم.

وفي هذا السياق، يستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن صاروخ

يعتبر من طراز الصواريخ الفرط صوتية. ستصبح فرقاطة الأميرال «جولوفكو» أول فرقاطة روسية يتم تسليحها بتلك الصواريخ فائقة القدرات. أعلن عن نجاح اختباراته الأولى في 4 فبراير 2021. تصل سرعته القصوى لما يُعادل أكثر من 10 آلاف كيلومترات ما يجعله قادرًا على الوصول للولايات المتحدة. يستهدف السُفن السطحية للعدو من فئات مختلفة من الفرقاطات إلى حاملات الطائرات. يستهدف الأهداف المُجاورة في نصف قُطر التدمير الممتدة لنحو 1000 كيلومتر. الخصائص فرط الصوتية للصاروخ تجعل من المستحيل تفاديه أو اكتشاف إطلاقه في الوقت المُناسب. يحتوي على بطاريات ساحلية لديها القدرة على فتح مظلة قوية كبيرة فوق شبه جزيرة القرم ومنطقة دول البلطيق. يمكن لهذا النوع من الصواريخ أن تنهي عصر حاملات الطائرات ويحدّ من قدرات الخصم الافتراضي على تنظيم دفاع جوي مضاد للصواريخ. قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع المناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها. يستطيع ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء والبر بالفعالية نفسها. في العشرين من أغسطس الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي عن بدء وزارة الدفاع الروسية إنتاج صورايخ «تسيركون» فرط الصوتية بكميات ضخمة.

الرئيس الروسي يعلن تزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث الأنواع من الأسلحة

جدير بالذكر أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح اليوم الأربعاء، بأن فرقاطة الأميرال غورشكوف الحديثة المزودة بصواريخ تسيركون الفرط الصوتية ستدخل مطلع يناير المقبل الخدمة في البحرية الروسية.

جاءت تصريحات الرئيس الروسى خلال الاجتماع الموسع لقيادات وزارة الدفاع الروسية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف بوتين أن صواريخ تسيركون البحرية الفرط الصوتية لا مثيل لها في العالم، لافتًا إلى أنه يخطط لاحقًا لتزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث الأنواع من الأسلحة.