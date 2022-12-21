الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الداخلية اللبناني يتفقد الأنشطة العلمية في الأزهر الشريف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الجامع الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بسام المولوي وزير داخلية لبنان، والوفد المرافق له، على هامش زيارة رسمية إلى مصر لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، استقبله خلالها نظيره المصري، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق.

وأثناء زيارته للجامع الأزهر، تفقد الوزير المولوي، الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، شاهد خلالها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودروس العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، كما استمع إلى شرح تفصيلي لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى جولة تعريفية عن التاريخ العريق لهذا الصرح الكبير.

وكان في استقبال وزير الداخلية اللبناني، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ ، عضو المكتب الفني بالجامع الازهر، حيث قاما بجولة تعريفية داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف.

ووقف الوزير اللبناني، على أهم أنشطة الجامع الأزهر الشريف، من أروقة علمية، وحلقات قرآنية، ومحاضرات علمية، وما تقدمه لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر من خدمات، مع إطلالة على تاريخ الجامع الأزهر الشريف.

وأعرب وزير الداخلية اللبناني، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وامتنانه لإدارة الجامع الأزهر الشريف، لما لمسه من حفاوة الاستقبال، وما شاهده من أنشطة علمية ودينية متعددة داخل الجامع الأزهر.

جدير بالذكر أن الجامع الأزهر يستقبل وبشكل يومي زيارات رسمية دولية ومحلية، تتمثل في كبار المسئولين بالدول العربية والإسلامية والأجنبية، وكان آخرها وزراء ومسئولين من دولة إندونيسيا وكازاخستان وملك بريطانيا الملك تشارلز وغيرهم خلال الفترة الماضية.

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وائل لطفي

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