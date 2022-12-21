من الخميس حتى الثلاثاء.. أبرز الظواهر الجوية على مصر خلال 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من غد الخميس 22 ديسمبر، ثاني أيام فصل الشتاء، حتى الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إذ من المتوقع أن يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حدوث تذبذب فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتتوافر فرص سقوط الأمطار، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

وبالتزامن مع أولى أيام فصل الشتاء، فتكون الحالة مهيأة لسقوط أمطار على شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل من (٣:٢ درجات مئوية).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية (السلوم -مطروح -سيدى عبد الرحمن-الإسكندرية)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، ومن المتوقع أن تمتد للداخل ولكن تكون أقل حدة، وقد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 14.

كما تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فرص لسقوط الأمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون خفيفة على جنوب الوجه البحري وخليج السويس وحلايب وشلاتين، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى الى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري وواحة سيوة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.