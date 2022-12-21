«الدستور» تستضيف نائبات البرلمان للحديث حول مطالب المرأة فى الحوار الوطنى

استضافت مؤسسة «الدستور» عددًا من نائبات البرلمان، للحديث معهم حول مطالب المرأة المصرية من الحوار الوطني، وكذلك أبرز التشريعات المقترحة التي تستهدف المساهمة في تمكين المرأة المصرية ومواجهة العنف ضد المرأة.

وشارك في الندوة- التي ننشر تفاصيلها لاحقًا- كل من النائبة فريدة الشوباشي، والنائبة أمل سلامة، والنائبة أميرة أبوشقة، والنائبة فاطمة سليم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها مؤسسة الدستور مع مختلف الفئات والقوى السياسية والمجتمعية بالتزامن مع الحوار الوطني.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

الزميلة / كريمة أبوزيد

النائبة أمل سلامة

النائبة فريدة الشوباشي

النائبة أميرة أبو شقة

النائبة فاطمة سليم

جانب من اللقاء

الزميلة كريمة أبوزيد