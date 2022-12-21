«عرض زواج» غير متوقع من «فريد» لـ«نور».. وروّاد السوشيال: لايقين على بعض

"عرض زواج" غير متوقع أسعد الفنانة نور إيهاب وخطف قلبها، حيث فاجأ نور بدر حبيبته بالتقدم لطلب الزواج منها بطريقة رومانسية وهو يجثو على ركبته، ويطرح السؤال "هل تقبلين الزواج بي؟".

ومن هنا تصدر الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حتى تصدرا "التريند"، وأصبحا الثنائي تريند رقم واحد عبر جوجل، وبحث الكثير عن بداية قصة الحب التي ربطت بينهما.

البداية كانت منذ عام 2020، حيث شارك الثنائي في مسلسل "إلا أنا"، تحديدًا في حكاية "أمر شخصي"، وربطت في المسلسل بينهما قصة حب أيضًا، وظل الثنائي سويًا في حالة من الحب والسعادة، وقررا بناء حياة زوجية.

وهو ما شاركه الفنان نور بدر متابعيه عبر إنستجرام بمشهد يجمعه بنور إيهاب من مسلسل "إلا أنا" وهو يعترف له بحبها ضمن أحداث المسلسل، ويقول لها: "والله العظيم بحبك وعايز أتجوزك وأكمل حياتي معاكي".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، مع الطريقة التي أعلن بها "فريد" حبه لـ"نور"، وظهرت الأخيرة وهي ترتدي جامبسوت باللون الأبيض عندما وصلت إلى مكان تحضير نور بدر المفاجأة لها.

وكتبت مروة محمد، من متابعي السوشيال ميديا قائلًة: "كنتوا مع بعض في مسلسل من سنتين وكنتوا لايقين على بعض بجد كنت بقول كدة سبحان الله"، فيما علّق حساب حمل اسم نور عبد الله قائلًة: "الله وكيل م كانت متوقعه دي"، وتفاعلت سلمي عماد قائلًة: "الله بجد تحفه تحفه احلى مفاجئه في الدنيا ربنا يهنيكي ياقمر"، وكتبت سلمي هشام، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة: "لحقت كبرت دى امته يجدعاااان 😅، مبروووك زى القمر مشاء الله".

وهنأ رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كلٍ من الفنانة نور إيهاب، والفنان نور فريد، متمنيين لهما زواج سعيد واستقرار وحب وتفاهم.

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أحدث أعمال نور إيهاب

شاركت نور إيهاب مؤخرا في مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبد الحميد وبطولة خالد الصاوي، صابرين، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، محمد مهران.